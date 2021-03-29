دعاء ختم القرآن الكريم في شهر رمضان 2021-1442

دعاء ختم القرآن الكريم في رمضان 2021- 1442 ايام قليلة تفصلنا عن حلول شهر رمضان المبارك 2021، شهر القرآن الكريم، و يسعي المسلمون للتقرب من الله بالعبادة و قراءة القرآن و الكريم و التقرب من الله تعالى بالعبادات و الاعمال الصالحة.

و من الاعمال التي يتنافس عليها المسلمون في شهر رمضان قراءة القرآن الكريم كاملا، حيث ان هناك ادعية مختلفة يدعو بها المسلمون عند ختم القرآن الكريم، و هناك إختلاف في صيغة دعاء ختم القران من إمام أو شيخ لآخر، ولكنها جميعاً تكون شاملة الكثير من الجوانب ما بين الحمد والإستغفار وسؤال الله بأن يشفعنا في القرآن ويجعله حجة لنا لا علينا يوم القيامة، وقد جاء دعاء ختم القران مكتوب لماهر المعيقلي كما يلي :

. اللهم لك الحمد أنت نور السموات و الأرض و من فيهن و لك الحمد.أنت قيوم السموات و الأرض و من فيهن و لك الحمد.أنت فاطر السموات و الأرض و من فيهن و لك الحمد. أنت الحق و قولك الحق و وعدك الحق و لقاؤك الحق والجنة حق و النار حق و النبيون حق و الساعة حق.أنت الأول فليس قبلك شي و أنت الآخرفليس بعدك شي و أنت الظاهر فليس فوقك شي و أنت الباطن فليس دونك شي.أنت المقدم و أنت المؤخر لا إله إلا أنت تؤتي الملك من تشاء و تنزع الملك ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شي قدير.تولج الليل في النهار و تولج النهار في الليل و تخرج الحي من الميت و تخرج الميت من الحي و ترزق من تشاء بغير حساب.

اللهم يا رب جبرائيل و ميكائيل و إسرافيل يا فاطر السموات و الأرض يا عالم الغيب و الشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون.أهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.

اللهم أهدنا فيمن هديت و عافنا فيمن عافيت و تولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت و اصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت و لا يعز من عاديت تباركت ربنا و تعاليت. لك الحمد حتى ترضى و لك الحمد إذا رضيت و لك الحمد بعد الرضا. لك الحمد كالذي نقول و خيرا مما نقول و لك الحمد كالذي تقول لك الحمد بالإسلام و لك الحمد بالإيمان و لك الحمد بالقرآن لك الحمد أن بلغتنا رمضان.

اللهم اجعلنا فيه من المقبولين و إلى جناتك سابقين. برحمتك يا أرحم الراحمين .

اللهم تقبل صيامنا و قيامنا و سائر أعمالنا.

اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا و نحن نعلم و نستغفرك لما لا نعلم.

نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن وأن يرزقنا تلاوته وختمه وأن يذيقنا حلاوته وتدبر آياته وكلماته، والعمل فيه لكي ننال الأجر والعفو في الدنيا والآخرة، بهذا ننتهي من التعرف على نص دعاء ختم القران مكتوب لماهر المعيقلي.