الرقب: الجانب المصري أبلغ المسافرين من غزة بضرورة تجديد الجواز الأخضر

أكد مدير وكالة معبر رفح الإعلامية، محمود الرقب، اليوم الاثنين، أن الجانب المصري أبلغ المسافرين من قطاع غزة وحملة الجواز السفر الفلسطيني الأخضر بضرورة تجديده، قبل السفر عبر معبر رفح البري جنوب القطاع.

وأوضح الرقب، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن المصريين أبلغوا المسؤولين في غزة بأنهم "لن يتعاملوا مع الجواز؛ نظرًا لقدمه".

وبيّن أنه سيمنع أي شخص من السفر من الصالة الخارجية بمعبر رفح الفلسطيني، حال عدم تجديد الجواز الأخضر، كما لن "يُسمح لهم بالتسجيل في دائرة التسجيل للسفر أبو خضرة".

وأشار الرقب، إلى أنه تم العمل بهذا القرار، منذُ أمس الاحد، وأن الجانب المصرين أرجع حتى اللحظة، عشرة مسافرين ممن يحملون هذا الجواز.

ودعا مدير الوكالة، جميع المسافرين بضرورة تجديد الجواز الأخضر قبل البدء بإجراءات التسجيل للسفر عبر معبر رفح، وذلك لإتمام شروط السفر، وفق المعايير المطلوبة.

وحتى الآن، لم يصدر تصريحًا من الجهات المسؤولة في قطاع غزة على هذا الحدث، فيما رجح البعض لـ"فلسطين اليوم" أن وزارة الداخلية قد تصدر خلال الأيام المقبلة، توضيحًا بهذا الأمر.

مساء اليوم، أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم الأربعاء (31 مارس).

ودعت المسافرين، بضرورة التوجه لإجراء فحص كورونا بدءاً من الساعة التاسعة صباحًا من غد الثلاثاء في المراكز الصحية المعلن عنها في جميع المحافظات.