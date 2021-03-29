حركة الأحرار تصدر موقفها بشأن الدخول في الانتخابات التشريعية

أصدرت حركة الأحرار الفلسطينية، اليوم الاثنين، موقفها الرسمي إزاء الدخول في الانتخابات التشريعية المقبلة 2021.

وأكد الأمين العام للحركة، خالد أبو هلال، مقاطعة الانتخابات، وأن حركته تراجعت عن تقديم قائمة خاصة بهم للمشاركة في الانتخابات التشريعية.

وشدّد الأمين أبو هلال، أن الأحرار لا ترغب الحديث في الأسباب التي لأجلها قاطعوا الانتخابات، وذلك حرصًا على الأجواء التوافقية السائدة، على أمل أن تكون مقدمة لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني ومعالجة كافة المشاكل العالقة.

وفي تاريخ 15 يناير الماضي، أصدر الرئيس محمود عباس مرسومًا رئاسيًا، حدد من خلاله موعد انتخاب المجلس التشريعي وهو بتاريخ 22-5-2021، والرئاسية بتاريخ 31 تموز، والمجلس الوطني في 31-اغسطس.