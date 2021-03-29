غدًا .. لقاء مصيري بين المنتخب الفلسطيني ونظيره السعودي

من المقرر أن يلتقي المنتخب الفلسطيني ضد المنتخب السعودي يوم غدًا الثلاثاء في لقاء مصيري ضمن مباريات دور المجموعات في تصفيات كأس العالم 2022 وكأس أسيا 2023

ستقام المباراة غدًا على ملعب مرسول بارك بالعاصمة السعودية "الرياض"، مساء يوم غد الثلاثاء الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت القدس المحتلة، وستنقل عبر قناة السعودية الرياضية.

ويغيب عن صفوف المنتخب الوطني الفلسطيني لاعب العربي الكويتي عدي الدباغ، ولاعب بيراميدز المصري محمود وادي وهداف دوري المحترفين لاعب جبل المكبر المقدسي شهاب القنبر.

وكان المنتخبان خاضا لقاءً تاريخياً على ستاد الشهيد فيصل الحسيني شمال القدس المحتلة في شهر تشرين أول/ أكتوبر 2019، لحساب الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية وانتهى التعادل السلبي، لتكون أول مواجهة تجمع الفريقين على أرض فلسطين.