يحيي الفلسطينيون في فلسطيني وفي الشتات يوم الأرض الفلسطيني بتاريخ 30 آذار من كل عام تأكيدا على أحقيتهم بأرضهم التاريخية "فلسطين". وتعود أحداثه لعام 1976 حيث قام الاحتلال بمصادرة آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية في الجليل، ما ادى الى اندلاع مواجهات أسفرت عن استشهاد ستة فلسطينيين.

ويبحث الكثير من النشطاء والناس عن كلمات يعبرون بها عن حبهم لوطنهم فلسطين، من خلال نشرها عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، لذلك جمعنا لكم عبر موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية بعض الكلمات والعبارات التي قيلت عن الأرض وعن فلسطين.

كلمات عن يوم الارض الفلسطيني 30 مارس

يوم الأرض، يوم الغضب الفلسطيني على الاجرامات الإسرائيلية في العام 1969، عندما قاموا بمصادرة أراضي فلسطين” .. محمود العقرباوي

“ولو منحوك الذهب لا تصالح.. ولا تتوخى الهرب! الأرض لنا” .. الشاعر أمل دنُقل

"بأسناني سأحمي كل شبر من ثرى وطني بأسناني ولن أرضى بديلا عنه لو علقت من شريان شرياني باقون ومتجذرون"

"كرامة الإنسان من كرامة أرضه"

"هنا باقون، ما بقي الزعتر والزيتون”

"وسوف تستمر مسيرة النصر حتى يرفرف العلم الفلسطيني في القدس وفي كل فلسطين" .. ياسر عرفان

"إن الوحدة العربية هى أملنا فى تحرير فلسطين وفى عودة حقوق شعب فلسطين إلى شعبه"... جمال عبد الناصر

"أن تكون فلسطنيًا يعني ان تصاب بأمل لا شفاء منه ".. محمود درويش

طنحن نقف مع فلسطين لا لأننا فلسطينيون أو عرب بل نقف معها لأنها امتحان يومي لضمير العالم" .. إبراهيم نصرالله

"فلسطين الذاكرة و من ينسها فقد أصابه خرف في الشرف والانتماء" .. محمد الرطيان

"فلسطين هي الاسمنت الذي يجمع العالم العربي معا، أو هو المتفجر الذي يفرقه إربا" .. ياسر عرفات

"الطريق إلى فلسطين ليست بالبعيدة ولا بالقريبة إنها بمسافة الثورة" .. ناجي العلي

"ستظل نكبة فلسطين حدثًا حزينًا ومؤلمًا في تاريخنا العربي والإسلامي؛ فالنكبة لا تشير فقط إلى القتل والطرد والاحتلال؛ وإنما تؤرخ لبداية مرحلة تزييف جماعي للوعي العربي باسم الموضوعية و الواقعية" .. عبد الفتاح ماضي

يشار الى الن يوم الأرض يوم يخلد فيه الفلسطينيون ومعهم العالم -في 30 مارس/آذار من كل عام- ذكرى مصادرة الاحتلال الإسرائيلي لآلاف الدونمات في الجليل والمثلث والنقب، ما تسبب في اندلاع مظاهرات حاشدة، سقط فيها شهداء وجرحى.