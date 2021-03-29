أعلى قمة في العالم تحتوي على 140 طنًا من القمامة

تكدست أكوام القمامة على أعلى قمة في العالم "ايفرست" حيث سجل العثور على 140 طنًا من القمامة على مدار السنوات الماضية تركها المغامرون.

وترك المغامرون (خيام مكسورة وقنينات المياه الفارغة) ناهيك عن 40 طنا من البراز البشري وأكثر من 300 جثمان.

والآن يريد المدافعون عن البيئة استخدام تلك القمامة بشكل جيد فيما من المقرر أن يفتح متحف الهيمالايا والمتنزه المستدام أبوابه في وقت لاحق من العام الجاري.

وقال فينجو شيربا رئيس المشروع لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن الفكرة وراءه هي لفت الانتباه إلى المشكلة الهائلة التي يعانيها إيفرست مع القمامة.

ويقول شيربا: "الفكرة هي تحويل المخلفات غير القابلة للتدوير والصلبة التي جرى جمعها من جبل إيفرست إلى تماثيل وأعمال فنية ومنتجات تصميم".

ويضيف أن المتحف الذي من المتوقع أن يكون جاهزا في أواخر 2021، سوف يعمل مع الفنانين المحليين والأجانب لتحويل القمامة إلى فن على أن يكون هدفه طويل المدى هو خلق صناعات منزلية في المنطقة.

ويقول إن فكرة المتحف جاءت بعد العمل مع فنانين في عامي2011و2012 تطوعوا لإعادة تدوير المخلفات إلى عمل فني.

وجرى عرض تلك الأعمال الفنية فيما بعد في كاتماندو والسويد.