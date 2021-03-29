بالصور قائمة وطن للمستقلين تُقدم أوراق ترشحها للجنة الانتخابات

قدَمت قائمة وطن الخاصة بالمستقلين اليوم الاثنين 29/3/2021، أوراق ترشحها للانتخابات للجنة الانتخابات المركزية في مقرها بمدينة غزة.

وتضم قائمة وطن الانتخابية ٤٠ مُرشحاً ٢٠ منهم من قطاع غزة، و٢٠ آخرين من محافظات الضفة المحتلة.

وأوضح حسام الدجني، أنه قدم أوراق استقالته الرسمية للجنة الانتخابات المركزية، في وقت يتزامن مع تقديم قائمة وطن للمستقلين أوراق ترشحها للجنة الانتخابات في رام الله.

وبين الدجني في تصريحٍ لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن "قائمة وطن" تضم نخبة من النخب السياسية والاقتصادية، وشرائح مختلفة من الشباب والخريجين والمرأة، حيث وصل عدد القائمة 40 مُرشحاً.

وأعرب الدجني عن أمله أن تُحقق القائمة إنجازاتٍ عدة في الانتخابات الفلسطينية، في جو تنافسي شفاف.

من ناحيته، بين أنور الشاعر رئيس بلدية رفح السابق، أنه تقدم بالاستقالة من عمله حسب شروط استيفاء التقدم لانتخابات المجلس التشريعي بالتزامن مع المرشحين في الضفة المحتلة.

وأشار الشاعر في تصريحٍ لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، إلى أن القائمة تضم كفاءات مختلفة على كافة الصعد السياسية والاقتصادية من الضفة المحتلة وقطاع غزة من جيل الشباب، مبيناً أن المرأة تمثل في قائمته مكاناً مشرفاً.

من جهتها، أكدت لجنة الانتخابات، أن الترشح لانتخابات المجلس التشريعي سيبقى مفتوحاً حتى منتصف ليلة الأربعاء الموافق 31/3/2021.

وتعد قائمة وطن هي السادسة التي تقدم طلبات ترشح للجنة الانتخابات.























