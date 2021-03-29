كيف تستعدي لاستقبال شهر رمضان

حان الوقت الإستعداد لاستقبال الشهر الكريم شهر رمضان المبارك ، نقدم لكي سيدتي نصائح للمطبخ في رمضان ، وكيف تقضى أقل وقت ممكن فى إعداد الطعام؟، وتقديم كل ما تحبه أسرتك وكل ما تتوقعه منك، كما تستطيعين انتى ان تجدى متسع من الوقت للتعبد وأداء الفرائض والنوافل، تكفينا إذا تلك المقدمة، وإلأيكى الخطوات الفعلية العملية للتنفيذ، والاستمتاع بشهر الصوم والعبادة ، شهر الرحمة والمغفرة.

إعداد المنزل:

أعدى منزلك للإستعداد بأن تستغلى الأيام القادمة فى تنظيف المنزل، وخاصة الامور التى تستهلك وقت، وتعيق أيضا حركتك فى المنزل بسرعة وحرية، وتظلى تحميلين همها معظم الوقت :

اولا ً : قومى بتنظيف ثلاجتك وإعادة ترتيبها، لتحافظى على الأشياء الجديدة فيها، وكذلك لتستهلكى القديم، واحرصي على تعطيرها بماء الورد لتحافظي على رائحتها الذكية والعطرة طول الوقت.

ثانياً : قومى بترتيب و تنظيف الخزانة التى تحتفظين فيها بالأطعمة الجافة.

ثالثاً : قومى بتنظف الستائر والسجاد، حتى لا تضطرين للتعامل معهم فى أثناء شهر رمضان.

رابعاً : قومى بتلميع الآثاث والزجاج.

نظفى المطبخ والحمام، واحرصى على نظافتهم اليومية حتى لا يتراكم عليكى العمل فى يوم وحد ومرة واحدة.