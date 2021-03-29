سعر النفط يهبط مع تحريك السفينة الجانحة بقناة السويس

هبطت اليوم الاثنين 29/3/2021، أسعار النفط 2% بعد أنباء من هيئة قناة السويس عن أن طواقم الإنقاذ تمكنت من تحريك السفينة العملاقة الجانحة بالقناة منذ قرابة أسبوع.

وهبط خام برنت 1.38 دولار بما يعادل 2.1% إلى 63.19 دولار للبرميل بحلول الساعة 0511 بتوقيت جرينتش. وتراجع الخام الأمريكي 1.48 دولار أو 2.4% إلى 59.49 دولار للبرميل.

وقال مصدر ملاحي مطلع لرويترز:"إن سفينة الحاويات العالقة إيفر جيفن جرى تعويمها بشكل شبه كامل وستخضع للفحص قبل تحريكها."

ولا تزال المئات من سفن الحاويات الأخرى وسفن البضائع الصب والناقلات المحملة بالنفط مكدسة على طرفي كلا الاتجاهين في القناة، لكن الأنباء عن تحريك السفينة دفعت أسعار النفط للتراجع على الفور بعد أن كان يجري تداولها على انخفاض طفيف صباحا.

شهدت أسعار النفط تقلبا كبيرا في الأيام القليلة الماضية، إذ حاول المتعاملون والمستثمرون الموازنة بين تأثير إغلاق نقطة عبور رئيسية للتجارة والتأثير الأوسع نطاقا لإجراءات الإغلاق الرامية لاحتواء الإصابات بفيروس كورونا.

وأكد جيفري هالي كبير محللي الأسواق في أواندا، أن التقلب في السوق سيتواصل.

وقال: "نظرا للتقلب في الأسبوع الماضي، يبدو أن برنت سيتحرك صوب أدنى نقطة من نطاقه الذي يتراوح بين 60 و65 دولارا للبرميل"، مضيفا أن الخام الأمريكي "سيهبط على الأرجح إلى أدنى نقطة من نطاقه الأسبوعي الذي يتراوح بين 57.5 و62.5 دولار للبرميل".

وتتدعم الأسعار بعض الشيء من توقعات بأن تبقي منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها على خفض مستويات الإنتاج عند اجتماعهم هذا الأسبوع.