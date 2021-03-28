القدرة: الايام القادمة ستشهد إجراءات مشددة منها العودة للإغلاق

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة، أنه في حال بقي مؤشر ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا فإن القطاع سيدخل مرحلة الذروة خلال الأيام القادمة، كالتي كانت في شهر ديسمبر الماضي.

ووجه القدرة الدعوة للمواطنين كافة بالالتزام التام بإجراءات الوقاية والسلامة، والالتزام التام بالمحددات التي تنشرها الجهات المسئولة.

وأشار إلى أنه سيتم اتخذا العديد من الاجراءات في حال بقيت المؤشرات في ارتفاع، بهدف حماية المجتمع والفئات الهشة فيه، وكسر حدة انتشار كورونا في المجتمع.

ولفت إلى أن الايام القادمة ستشهد إجراءات مشددة، منها الإغلاق يومي الجمعة والسبت، وإغلاق صالات الأفراح والأسواق.