محاكمة وزير مصري بسبب إهداره المال العام

أصدرت محكمة جنايات القاهرة في مصر، اليوم الاحد، حكمًا قضائيًا جديدًا بشأن معاقبة وزير المالية المصري الأسبق يوسف بطرس غالي بالسجن، بعد توجيه اتهامات ضده.

وقضت المحكمة غيابيًا، بتأييد معاقبة الوزير غالي بالسجن لمدة 10 سنوات في إعادة إجراءات محاكمته بتهمة إهدار المال العام في قضية "اللوحات المعدنية".

وفي 12 يوليو 2011 أصدرت محكمة الجنايات حكمًا غيابيًا ضد وزير المالية يوسف غالي بمعاقبته بالسجن لمدة 10 سنوات.

كما وقضت المحكمة بمعاقبة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي مدة خمس سنوات، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ.

كما وأصدر حكمًا بالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ غيابيًا للمتهم الألماني هيلموت غينعبلث، الممثل القانونى لشركة أوتش الألمانية.

وكانت وسائل إعلام مصرية، قد ذكرت أن نظيف والعادلي ضعنا على الحكم وتم إعادة محاكمتهما وحصلا على البراءة، كما تم إعادة محاكمة المتهم الرابع غفينغلث وقضت المحكمة ببراءته عام 2017.