الانتخابات المركزية تصدر توضيحًا بشأن حالات رفض طلب ترشح القائمة الانتخابية

أصدرت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم الاحد، توضيحًا عبر موقعها الرسمي الالكتروني بشأن حالات رفض طلب ترشح القائمة الانتخابية في المجلس التشريعي 2021 المزمع عقدها بتاريخ 22 مايو المقبل.

وأكدت لجنة الانتخابات، أن الترشح لانتخابات المجلس التشريعي سيبقى مفتوحاً حتى منتصف ليلة الأربعاء الموافق 31/3/2021.

وأوضحت أنها تلقيت خمس طلبات ترشح حتى تاريخه، تم قبول ثلاث منها، فيما تواصل اللجنة دراسة الطلبين الآخرين.

وذكرت أنه يمكن للقوائم التي تُرفض طلبات ترشحها، تصويب أوضاعها خلال فترة الترشح القانونية والتي تنتهي منتصف ليلة 31/3/2021.

وجددت اللجنة، تأكيدها على دعوتها للقوائم الراغبة بالترشح، بالمبادرة إلى تقديم طلباتها في أسرع وقت ممكن وعدم الانتظار إلى اليوم الأخير للترشح لتجنب رفضها بسبب وجود خلل في استيفاء أي من الشروط المذكورة أعلاه.

وفيما يتعلق برفض طلب ترشح أي قائمة، بيّنت أنه يكون نتيجة عدم تحقق أحد الشروط القانونية التي نص عليها القانون، والمتمثلة فيما يلي:

- إذا تبين أن الطلب غير مستوفِ للشروط المنصوص عليها في القانون، أو عدم صحة البيانات التي تضمنها الطلب أو المرفقات.

- إذا كان عدد النهائي لمرشحي القائمة أقل من ستة عشر مرشحاً أو زاد عن مئة واثنين وثلاثين مرشحاً.

- عدم التزام القائمة بكوتة المرأة التي حددها القانون (على الأقل امرأة واحدة بين أول 3 أسماء ثم امرأة في كل 4 أسماء تلي ذلك).

- إذا تقدمت القائمة بطلب اعتماد اسم أو شعار أو رمز خاص بقائمة انتخابية أخرى مسجلة، أو بقائمة غير مسجلة ولكنها معروفة في الأراضي الفلسطينية، أو شعار يوحي بأنه تابع لدولة فلسطين أو ينتمي إليها.