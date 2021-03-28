رابط نتائج اختبار القدرات العامة برقم الهوية 2021 وقياس الاختيار ومدة الاسغراق

رابط نتائج اختبار القدرات العامة برقم الهوية 2021 ، ولقد سجلت عمليات بحث عالية على مواقع الانترنت للاستفسار من قبل الطلبة عن رابط نتائج اختبار القدرات إلكترونيًا ما دفع فريق فلسطين اليوم إلى كتابة هذه المقالة التي ستجيب عن تساؤلاتكم لتحديد مستقبل الطالب الجامعي ، وأيضًا سنعرض للباحثين رابط قياس الخاص الذي يتضمن نتائج اختبار القدرات العامة عن طريق رقم الهوية وكذلك طريقة طباعة النتيجة، لذل ندعوكم إلى متابعة المقالة حتى النهاية .

ولاقت هذه المقالة التي أجابت عن استفسارات الطلبة بشأن رابط نتائج اختبار القدرات العامة برقم الهوية 2021 ، ومن خلالها يمكن لأي طالب التسجيل بأريحية لاختبار القدرات العامة ، ما سنتعرف عن مدة استغراق نتائج القدرات وهو عدد من الاختبارات المختلفة التي يخضع لها الطالب لقياس مهاراته وإمكانياته العلمية والعملية.

ويحرص فلسطين اليوم دومًا إلى الإجابة عن جميع استفسارات الطلبة والمواطنين عبر الانترنت ، كما هو الحال هنا مع رابط نتائج اختبار القدرات العامة برقم الهوية 2021 .

إليك اختبار القدرات القياس :

أولاً: اختبار القدرات القياس، تحدد نتيجة الاختبار الكلية المناسبة والتخصص المتوافق مع إمكانيات الطالب ليلتحق بالمكان الملائم له.

ثانيًا: الاختبار القياس الثانية ، اختبارات القدرات تقيس مدى إجادة الطالب في اللغة العربية واللغة الإنجليزية والمواد العلمية ( الأحياء و الفيزياء والكيمياء ) والرياضيات.

ثالثًا: والثالثة، بشأن اختبار القدرات القياس ، يكون على مرحلتين المرحلة الاولى قبل دخول الجامعة والمرحلة الثانية قبل البدء بعمل الدراسات العليا.

إليك رابط نتائج القدرات برقم الهوية 1442 – 2021 :

رابط نتائج القدرات برقم الهوية 1442 ، حيث تظهر تلك النتائج إلكترونيًا على موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب، ويترتب عليك نسخ هذا الرابط ولصقه على محرك جوجل يخرج لك رابط الموقع ( https://e-services.etec.gov.sa/Qiyas.TRAS.Web.Internet/Common/Error?errorCode=404 )

وبشأن الاستعلام عن نتيجة القدرات برقم الهوية 1442 – 2021 :

أولاً: في الخطوة الأولى حول الاستعلام عن نتيجة القدرات برقم الهوية 1442 يرتب عليك الضغط على الرابط المرفق أعلاه .

ثانيًا: وبعد الضغط على الرابط يترتب كتابة رقم سجل الطالب وكلمة المرور في الخانات المخصصة ثم الضغط على " تسجيل الدخول ".

ثالثًا: والخطوة الثالثة : قم بالضغط على “النتائج” ثم يقوم بتحديد الاختبار الذي يبحث عن نتيجته، وبالأخير يضغط على " بحث "ليتم عرض تاريخ الاختبار ونتيجته.

رابعًا: والرابعة ، وبأسفل النتيجة سيجد كلمة " طباعة " لتقوم بطباعة نسخة من النتيجة بسهولة تامة.

مدة الاستغراق :

أولاً: ويستغرق قياس اختبار القدرات مدة تصل الى 3 اسابيع من بدء الاختبارات حتى ظهور النتيجة، وذلك بعد انتهاء اختبارات القدرات يقوم المختصون بتقيير النتائج وفرزها ثم نشرها على الموقع.