بالفيديو احتفال في قناة السويس بعد تحريك دفة السفينة الجانحة

أظهر مقطع فيديو، اليوم الأحد، احتفال للقاطرات العاملة في موقع السفينة التايوانية الجائحة بقناة السويس المصرية، منذُ أيام، ما سببت بوقف مئات السفن التجارية عن الإبحار، وذلك بعد النجاح في تحرير دفة السفينة وتشغيل محركها.

كما أظهر في المقطع المصور المتداول عبر المنصات الرقمية، السفينة العملاقة وبجانبها القاطرات المصرية العاملة في الموقع وقد أطلقت "أبواقها" احتفالا بالنجاح في تحرير دفة السفينة وتشغيل محركها.

أمس، قال رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع: إن" دفة السفينة تحررت، وتتحرك الآن 30 درجة يمين و30 درجة شمال، والرفاس يعمل الآن".

وأضاف أن كل هذه الأشياء لم تكن تتحرك.

ويوم الثلاثاء الماضي، تجنحت سفينة الحاويات البنمية الجانحة "إيفرغيفن" من أكبر سفن الحاويات في العالم، يبلغ طولها 400 متر، وعرضها 59 متر، تسببت بإغلاق قناة السويس التي يصل طولها إلى 193 كيلومترًا.

فيما تبلغ حمولتها الإجمالية 224 ألف طن بحمولة حوالي 120 ألف حاوية.