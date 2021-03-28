كورونا فلسطين : 24حالة وفاة و1714إصابة جديدة خلال الـ"24"ساعة الماضية

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي كيلة، اليوم الأحد، عن تسجيل 24 حالة وفاة و1714 إصابة جديدة بفايروس كورونا في فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزيرة خلال التقرير اليومي، بأن 23 حالة وفاة سجلت في مدن الضفة الغربية وحالة واحدة في قطاع غزة، بالإضافة لتسجيل 857 إصابة جديدة في الضفة بعد اجراء 7251عينة فحص " PCR" و 857 إصابة في القطاع ، فيما سجل 1664 حالة تعافي خلال الـ24ساعة الماضية.

وأضافت بأن 207 حالة مصابة لا تزال داخل وحدة العناية المركزة و63 حالة أخرى على أجهزة التنفس الصناعي .

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا اللقاح المضادة لفايروس كورونا، أوضحت الوزيرة أن العدد الاجمالي بلغ 45786 في الضفة و19312 حالة بغزة