سعر محمد صلاح في انخفاض

كشف موقع ترانسفير ماركت، عن الأسعار الجديدة للاعبي الدوري الإنجليزي خلال فترة التوقف الدولي ومشاركة عدد كبير منهم مع منتخبات بلادهم، وعلى رأسهم محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي.

وانخفضت قمية محمد صلاح، حيث وصل سعره الجديد إلى 110 ملايين يورو، بينما جاء هاري كين، مهاجم المنتخب الإنجليزي في صدارة الترتيب محافظا على سعرة بقيمة 120 مليون يورو، وانخفضت قيمة سون هيونج مين، إلى 85 مليون يورو.

ساديو ماني، لاعب ليفربول الإنجليزي ومنتخب السنغال، انخفضت قيمته في قائمة الأسعار الجديدة ووصل سعره إلى 100 مليون يورو، وترنت أرنولد، وصل سعره بعد الانخفاض إلى 100 مليون يورو على خطى زميله السنغالي ساديو ماني.

وفيرجيل فان دايك، صخرة المنتخب الهولندي وفريق ليفربول انفخص سعره إلى 70 مليون يورو، بالإضافة إلى أليسون بيكر، الذي وصلت قيمته السوقية بعد الانخفاض إلى 65 مليون يورو.

وداخل كتيبة مانشسر سيتي المتصدر بطولة الدوري الإنجليزي، يأتي كيفين دي بروين، لاعب المنتخب البلجيكي والفريق السماوي في قائمة المنخفض أسعارهم بقيمة 100 مليون يورو، ورحيم ستيرلينج، وصل سعره بعد الانخفاض إلى 100 مليون يورو.

داخل فريق مانشسر يونايتد، حافظ برونو فيرنانديش، خليفة كريستيانو رونالدو، على قيمته السعرية ووصل إلى 90 مليون يورو، بالإضافة إلى ماركوس راشفورد، الذي ارتفع سعره إلى 85 مليون يورو، عكس بول بوجبا الذي انخفضت قيمته السعرية الجديد ووصلت إلى 60 مليون يورو.