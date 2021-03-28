حادثة السويس ترفع حالة التأهب في ميناء العقبة

رفعت الهيئة البحرية الأردنية حالة التأهب للحفاظ على السلامة البحرية بالتعاون مع الجهات البحرية والمينائية وذات العلاقة في حال تم تعويم الباخرة الجانحة في قناة السويس منذ الأربعاء الماضي.

وقال مدير عام الهيئة البحرية الأردنية المهندس محمد سلمان إن الهيئة وضعت خطة متكاملة بالتعاون مع جميع الشركاء في القطاعين العام والخاصة لتفويج السفن القادمة من قناة السويس بعد فتح القناة وتعويم الباخرة الجانحة بهدف زيادة السلامة العامة على أرصفة الموانئ نتيجة تدفق أكثر من 13 سفينة ستأتي مرة واحدة إلى ميناء العقبة محملة بالبضائع والحاويات والأغنام والسيارات والمواد الكيماوية.

وبين سلمان أن موانىء العقبة على جاهزية عالية للتعامل مع أي ظرف لا سيما زيادة عدد البواخر ودخولها على الأرصفة المتخصصة بالإضافة إلى وضع بواخر أخرى على قائمة الإنتظار والتعامل مع أي طارئ قد يحدث وفق التعليمات التي تصدر من الهيئة.

وعلمت رؤيا من مصادر متطابقة أن مجلس السياسات بوزارة النقل يجتمع في هذه الأثناء مع الجهات الأمنية والبحرية والمينائية للخروج بصيغة توافقية وخطة عمل حول تفويج السفن والبواخر المتوقع وصولها إلى موانئ العقبة في حال تم تحريك وتعويم البواخر الجانحة في قناة السويس.