سعر الدولار مقابل الجنيه في السودان اليوم الأحد 28/3/2021، واصل استقراره لدى تعاملات السوق الموازية السودانية "السوداء".

وبلغ سعر الدولار في السودان، خلال التعاملات المبكرة من صباح اليوم الأحد، لدى السوق الموازية غير الرسمية "السوداء"، 382 جنيها دون تغير.

وقال البنك الدولي ووزارة الخزانة الأمريكية، يوم الجمعة، إن السودان سوى ديونه لدى البنك الدولي بعد نحو ثلاثة عقود، مما يُقرب البلد الإفريقي المثقل بالدين من حزمة دولية للإعفاء من الدين تشتد حاجته إليها.

وقال ديفيد مالباس رئيس البنك الدولي إن الخطوة تعني أن السودان بمقدوره الآن الوصول إلى منح بملياري دولار من المؤسسة الدولية للتنمية.

وقال وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم إن تسوية المتأخرات يتيح للبلاد تدبير تمويل من مجموعة البنك الدولي ومؤسسات أخرى متعددة الأطراف والمضي قدما في مشاريع تنموية تحولية.

ويسعى السودان لإعفاء من ديون خارجية بقيمة نحو 56 مليار دولار مستحقة لمؤسسات مالية دولية، ودائنين ثنائيين رسميين ودائنين تجاريين.

وبحسب مصدر مطلع على المسألة، فإن إجمالي ديون السودان يشمل نحو 2.87 مليار دولار مستحقة للبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي والبنك الإفريقي للتنمية، و19 مليار دولار مستحقة لدول في نادي باريس للمقرضين الثنائيين الرسميين، و21 مليار دولار لدول غير أعضاء في نادي باريس، والبقية لدائنين تجاريين.

سعر اليورو والإسترليني

وتراجع سعر اليورو الأوروبي في السودان، خلال مستهل تعاملات الأحد، لدى السوق الموازية "السوداء"، إلى نحو 450 جنيها، مقابل 454 جنيها السبت.

وبلغ سعر اليورو لدي المركزي السوداني عند مستوى 448.82 جنيه للشراء، و451.07 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني في السودان، عند فتح تعاملات اليوم لدى السوق الموازية غير الرسمية "السوداء"، ليصل إلى 525 جنيها، مقابل 524 جنيها.

وسجل الجنيه الإسترليني متوسط سعر رسمي لدى البنوك، نحو 524.91 جنيه للشراء، و527.54 جنيه للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

واستقر سعر الريال السعودي في السودان، خلال التعاملات المبكرة لدى السوق الموازية "السوداء" ليسجل نحو 102 جنيه، وهو السعر ذاته أمس.

وسجل سعر الريال السعودي، نحو 101.54 جنيه للشراء، و102.05 جنيه للبيع، على شاشات تداول بنك السودان المركزي.

وزاد سعر الدرهم الإماراتي في السودان، لدى السوق الموازية "السوداء" إلى نحو 103 جنيهات للشراء و104 جنيهات للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي لدى البنوك الرسمية، نحو 103.63 جنيه للشراء، و104.15 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدينار الكويتي في السودان، خلال مستهل تعاملات اليوم الأحد، عند مستوى 1252.44 جنيه للشراء، و1258.70 جنيه للبيع، حسب موقع المركزي السوداني.