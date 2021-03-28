سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر-تراجع مع تعويم سفينة قناة السويس

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر تراجع اليوم الأحد 28/3/2021، مع أنباء أول محاولة تعويم للسفينة الجانحة بقناة السويس.

وظل متوسط سعر صرف العملة المصرية، اليوم الأحد، ثابتا أمام اليورو، والجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي.

واستقر متوسط سعر العملة الخضراء في البنك المركزي المصري، خلال أول أيام الأسبوع، الأحد، عند نحو 15.686 جنيه للشراء، و15.786 جنيه للبيع.

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ولدى البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) سجل الدولار سعر 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه لدى بنك مصر.

وجاء سعر الدولار لدى البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر) عند مستوى 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع.

وأمس السبت، قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، سنعمل على مدار الساعة لعبور السفن بمجرد إعادة تعويم السفينة الجانحة.

في الوقت نفسه، أكد رئيس الهيئة، في أول مؤتمر صحفي للحديث عن جهود تعويم السفينة، لا يمكن تحديد موعد تعويم السفينة الجانحة، مضيفا "تلقينا عروضا للمساعدة في تعويم السفينة الجانحة من الإمارات والولايات المتحدة والصين واليونان".

وتابع "لا نعتقد أن تقوم خطوط ملاحية بتغيير مساراتها بعيدا عن القناة، وعبور السفن من طريق رأس الرجاء الصالح غير آمن وأكثر تكلفة".

وأكد رئيس هيئة قناة السويس أن القناة تولي اهتماما كبيرا بعملائها، مضيفا "سنتعامل مع التعويضات المالية بعد التحقيق في أسباب جنوح السفينة".

سعر اليورو والإسترليني

سجل سعر اليورو الأوروبي في مصر، خلال مستهل تعاملات الأحد، لدى البنك المركزي نحو 18.51 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع، فيما تراوح سعره لدى البنوك وماكينات الصراف الآلي عند 18.47 جنيه للشراء، و18.65 جنيه للبيع لدى بنكي الأهلي المصري، ومصر.

وجاء سعر الجنيه الإسترليني على شاشات البنك المركزي المصري، خلال التعاملات المبكرة من صباح الأحد عند مستوى 21.49 جنيه للشراء، و21.63 جنيه للبيع، فيما جاء سعره لدى البنك التجاري الدولي عند مستوى 21.44 جنيه للشراء، و21.67 جنيه للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

سجل سعر الريال السعودي في مصر، عند فتح تعاملات الأحد على شاشات البنك المركزي المصري، مستوى 4.18 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، ولدى البنوك الخاصة سجل متوسط سعر صرف 4.15 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

وعن سعر الدرهم الإماراتي في مصر، سجل خلال مستهل تعاملات الأحد، لدى البنك المركزي المصري، 4.27 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، فيما جاء سعره لدى البنك الأهلي المصري عند مستوى 4.24 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الكويتي في مصر سعر 51.84 جنيه للشراء، و52.31 جنيه للبيع، لدى البنك المركزي المصري، فيما جاء متوسط سعره لدى البنوك الخاصة عند 49.12 جنيه للشراء، و52.32 جنيه للبيع.