الصحة برام الله : انخفاض أعداد الإصابات بكورونا والوفيات مازالت مرتفعة

قالت وزيرة الصحة مي الكيلة، إن هناك انخفاضا طفيفا طرأ على أعداد الإصابات بفيروس كورونا في فلسطين، بسبب الانضباط الجيد خلال الإغلاق في الاسبوعين الماضيين.

وأضافت الكيلة اليوم الأحد 28/3/2021، "لاحظنا تحسنا بسيطا بالحالة الوبائية، لكن عدد الإصابات والوفيات ما زال مرتفعا، بينما نسبة إشغال الأسرة في المستشفيات انخفضت من 115% إلى 100%".

وأشارت إلى أن نسبة النتائج الإيجابية من الفحوصات ما زالت مرتفعة، الأمر الذي يعتبر مؤشرا خطيرا، ولفتت إلى أنه خلال الـ24 ساعة الماضية كانت نسبة الفحوصات الايجابية بالضفة الغربية 21%، وفي قطاع غزة 20.%

وتابعت: "هناك عزوف من قبل المواطنين عن إجراء الفحوصات لأسباب مختلفة، ونحن نعي ذلك عندما نتحدث عن الحالة الوبائية في فلسطين".

وأعربت عن أملها باستمرار عملية التطعيم، مؤكدة أنها تتواصل يوميا مع تجمع كوفاكس والشركات المصنعة للقاحات لتأمين المزيد من الطعومات.

وأشارت إلى أن الصحة ستتسلم خلال الـ48 ساعة المقبلة، 100 ألف من لقاح سينوفارم، الذي يأتي بتبرع من الحكومة الصينية، و25 ألف جرعة من لقاح استرازنيكا وهي دفعة أولى من اللقاحات التي اشترتها الحكومة والبالغة مليونا جرعة من الشركات المصنعة للقاحات.