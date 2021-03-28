عضو اللجنة الوبائية بغزة : القطاع في خطر اذا استمر ارتفاع الإصابات والسلالات المتحورة قد تكون السبب

أكد الدكتور يحى عابد عضو اللجنة الوبائية في قطاع غزة اليوم الاحد 28/3/2021 ، ان قطاع غزة يشهد عودة كبيرة للإصابات بفيروس كورونا في قطاع غزة خلال أسبوع ، متوقعاً ان يكون سبب الارتفاع الكبير لوجود سلالات جديدة متحورة كما هي موجودة من حولنا في المنطقة سواء في الاردن أو "اسرائيل" او الضفة .

وقال عابد خلال تصريحات ل"صوت فلسطين" وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم" ان قطاع غزة لديه مستشفيين لكورونا اولهما الاوروبي والثاني التركي ومزودان بـ500 سرير ،مشيراً الى انه ونظراً لإنخفاض اعداد الاصابات كان مخطط لعودة المستشفى الأوروبي للعمل بشكل طبيعي ولكن منذ زيادة الحالات تراجعنا عن القرار .

وبين ان نسبة اشغال الأسرة للحالات الشديدة بلغت 54% من ضمن ال200 سرير ، في حين بلغت حالات اشغال الاسرة للحالات العادية 27% من اصل 30 سريراً ، مبيناً انه في حال استمرت الاصابات في القطاع بالارتفاع فإن القطاع في حال الخطر .

ويشار الى ان وزارة الصحة سجلت ، 505 اصابة جديدة في الدورة الثانية ليوم السبت بعد فحص 1402 عينة بي سي ار وفحص سريع.

وقالت الصحة في بيان صحفي مقتضب، إن العدد الكلي للإصابات التي سيعلن عنها ارتفع لـ 857 اصابة بعد فحص 3215 عينة بنسبة اصابة حوالي 27%.