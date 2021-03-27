كحيل: هناك خطة في حال لم يوافق الاحتلال على اجراء الانتخابات بالقدس

أكدت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، أن خطتها لإجراء الانتخابية في القدس، شأنها شأن أي محافظة فلسطينية.

وقال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل في تصريحات تلفزيونية، اليوم السبت، إنه حتى اللحظة لم تبلغ السلطة بموافقة الاحتلال لإجراء الانتخابات في القدس.

وأوضح انه في حال لم يوافق الاحتلال على إجرائها في القدس، هناك خطة لدى الفصائل الفلسطينية لإجرائها.

وأشار إلى أن تم تسجيل قائمة حزبية واحدة وأربع قوائم مستقلة، وتم قبول ثلاث قوائم منها حتى الآن، وهناك قائمتان تحت الدراسة.

وحذر، من التأخر في تسجيل القوائم الانتخابية، لأن دراسة الطلبات بعد انتهاء المدة القانونية من الممكن أن تسبب الضرر لإحدى القوائم، لأنه لا يمكن التعديل وقتها.

وطالب القوائم الانتخابية بالتقديم خلال اليومين القادميْن على الأبعد، حتى نتمكن من دراستها ومعالجة أي خلل.