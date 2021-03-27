امساكية شهر رمضان 2021 في قطر، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، اامساكية شهر رمضان 2021 في قطر 1442هـ، والذي يهل علينا خلال الأسابيع المقبلة، وينتظره ملايين المسلمين من مختلف أنحاء العالم بأكمله، رغم الظروف الصعبة نتيجة انتشار جائحة كورونا، وسنرفق لكم ادناه امساكية شهر رمضان في قطر 2021.

امساكية شهر رمضان 2021 في قطر

ونشرت هيئة البحوث الفلكية، امساكية شهر رمضان قطر 2021. وخاصة أنها تعتبر من أهم الأشياء التي يرغب الكثير منا في التعرف عليها؛ نظرا لما تقدمه لنا من الأوقات الرسمية لجميع الصلوات على مدار الـ 30 يومًا بالكامل.

امساكية ومواقيت الصلاة في شهر رمضان 2021 في قطر

رؤية الهلال ستكون ممكنة بالتلسكوبات من أجزاء واسعة من أفريقيا بما في ذلك المغرب وموريتانيا وجنوب ووسط الجزائر وجنوب ليبيا وأجزاء من السودان والصومال والمحيط الأطلسي، كما يمكن رؤية الهلال بالعين المجردة من أجزاء واسعة من أمريكا الشمالية والجنوبية والمحيط الهاديء

وعليه، وبما ان الهلال يمكن رؤيته من أجزاء من العالم العربي، فإنه من المتوقع أن تعلن العديد من الدول العربية والإسلامية أن يوم الثلاثاء 13 نيسان/أبريل هو غرة شهر رمضان للعام 1442 هجرية.

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