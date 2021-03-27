مدير مستشفى الأوروبي: الموجة الثانية من كورونا تضرب غزة بشدة

أوضح مدير مستشفى غزة الأوروبي د. يوسف العقاد، أن هناك 15 حالة على أسرة العناية المركزة داخل المستشفى و(50) أخرى في الأسرة الخطرة واستمرار ارتفاع الإصابات ينذر بالخطر ويجعلنا أمام تحدي كبير.

وقال العقاد في تصريح لإذاعة صوت القدس، مساء اليوم السبت، :" إن المستشفى يستقبل بشكل يومي مزيداً من الحالات من حيث الكم والنوع وتوصف الحالات بالحرجة وعدد كبير منهم بحاجة للعناية المركزة وأجهزة التنفس الاصطناعي.

وأضاف، أنه كمرحلة أولى مطلوب من المستشفى استيعاب (72) حالة، والموجود حالياً (50) مريض ولدينا القدرة على زيادة العدد إلى (150).

ولفت إل أنه بعد منتصف شهر مارس وتزايد حالة الإصابة بكورونا تم استنفار كافة الكوادر الطبية وترتيب التجهيزات للتعامل مع الواقع الجديد.

وأشار إلى أن خلية الأزمة تتابع المنحنى الوبائي وبناء على تطور الحالة سيتم اتخاذ إجراءات أخرى للحيلولة دون تفاقم الأوضاع خاصة وأن الموجة الثانية للفيروس المستجد تضرب غزة بشدة.