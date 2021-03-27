ريال مدريد يخطط لصفقة تبادلية مقابل كريستيانو

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 05:22 م
27 مارس 2021
كريستيانو رونالدو
اعلان اسفل صورة الخبر

أفادت تقارير صحفية أن فريق ريال مدريد الإسباني يخطط لإبرام صفقة تبادلية مع يوفنتوس الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وزعمت تقارير صحفية، أن صفقة تبادلية بين الناديين تتضمن كريستيانو رونالدو (يوفنتوس) مقابل إيسكو (ريال مدريد).

ووفقًا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن هذه الصفقة صعبة للغاية، بسبب ارتفاع راتب رونالدو، وعدم قدرة ريال مدريد على تحمله.

ورغم ذلك، يواصل يوفنتوس السعي للحصول على خدمات إيسكو في الصيف المقبل، بناء على طلب المدرب أندريا بيرلو.

وأوضحت الشبكة الإسبانية، أن ريال مدريد يدرس العروض المقدمة من يوفنتوس بشأن إيسكو والخيارات المتاحة في الميركاتو.

ويظل السيناريو الأقرب أن ينتقل إيسكو إلى اليوفي خلال صفقة تبادلية، تشهد توقيع الفرنسي أدريان رابيو، لاعب وسط السيدة العجوز، مع ريال مدريد.

#رياضة #صفقة #كرة القدم #كريستيانو روناالدو #ريال مدريد

متعلقات