ريال مدريد يخطط لصفقة تبادلية مقابل كريستيانو

أفادت تقارير صحفية أن فريق ريال مدريد الإسباني يخطط لإبرام صفقة تبادلية مع يوفنتوس الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وزعمت تقارير صحفية، أن صفقة تبادلية بين الناديين تتضمن كريستيانو رونالدو (يوفنتوس) مقابل إيسكو (ريال مدريد).

ووفقًا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن هذه الصفقة صعبة للغاية، بسبب ارتفاع راتب رونالدو، وعدم قدرة ريال مدريد على تحمله.

ورغم ذلك، يواصل يوفنتوس السعي للحصول على خدمات إيسكو في الصيف المقبل، بناء على طلب المدرب أندريا بيرلو.

وأوضحت الشبكة الإسبانية، أن ريال مدريد يدرس العروض المقدمة من يوفنتوس بشأن إيسكو والخيارات المتاحة في الميركاتو.

ويظل السيناريو الأقرب أن ينتقل إيسكو إلى اليوفي خلال صفقة تبادلية، تشهد توقيع الفرنسي أدريان رابيو، لاعب وسط السيدة العجوز، مع ريال مدريد.