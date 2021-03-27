الاحتلال يرفض السماح لحسين الشيخ بزيارة الأسير البرغوثي

أفاد الصحفي "الاسرائيلي"، غال بيرغر، اليوم السبت، بأن حكومة الاحتلال الاسرائيلي رفضت رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ بزيارة الأسير مروان البرغوثي.

وبحسب قناة "كان" العبرية، نقلاً عن مصادر رفيعة في رام الله، أن (إسرائيل) رفضت السماح للشيخ بزيارة الأسير البرغوثي مرة أخرى في زنزانته بسجن "هداريم".

أمس، كشفت مصادر فتحاوية لصحيفة العربي الجديد، أن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ تقدم بطلب جديد للاحتلال من أجل الحصول على موافقة لزيارة الأسير مروان البرغوثي مجدداً في سجن هداريم.

واشترط البرغوثي على الشيخ أن يتم التشاور معه في قائمة حركة فتح للانتخابات التشريعية المقبلة قبل إعلانها، إلا أن الاحتلال أجل طلب الموافقة على زيارة الشيخ وتذرع بانشغاله في الانتخابات الإسرائيلية، وفق الصحيفة.

وفي تاريخ 15 يناير الماضي، أصدر الرئيس محمود عباس مرسومًا رئاسيًا، حدد من خلاله موعد انتخاب المجلس التشريعي وهو بتاريخ 22-5-2021، والرئاسية بتاريخ 31 تموز، والمجلس الوطني في 31-اغسطس.