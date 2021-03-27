كم باقي على رمضان 2021 العد التنازلي إليكم الإجابة

كم باقي على رمضان 2021 العد التنازلي ، وفي هذه الايام بدأ المسلمون في جميع انحاء دول العالم بالبحث عبر مواقع الانترنت للتعرف على موعد شهر رمضان 2021 ، وهو ما دفعنا إلى كتابة هذه المقالة للإجابة على استفسار كم باقي على رمضان 2021 العد التنازلي ، كما سنرفق لكم دعاء اليوم الاول ، لذلك ندعوكم إلى المتابعة حتى النهاية .

هذه المقالة التي خصصها موقع فلسطين اليوم للإجابة على كم باقي على رمضان 2021 العد التنازلي ، وبدأ المسلمون بالاستعداد لاستقبال رمضان والتحضير الكامل له ، مع الحرص على التمسك بالطاعات والعبادات فيه للتقرب من الله عزوجل .

كم باقي على رمضان 2021 العد التنازلي :

موعد شهر رمضان الجديد سيصادف يوم الثلاثاء الموافق 13 ابريل 2021 ، بحسب البيانات الفلكية، في حين لا تتعمد الدول الإسلامية على مجال الفلك إلا أنها تأخذه من الناحية التقريبية.

علمًا أن الدول الإسلامية تعتمد في معرفة موعد شهر رمضان خلال الرؤية الشرعية ورؤية الهلال بالعين المجردة .

كما ستبدأ الدول الاسلامية بعلمية تحري هلال رمضان 2021-1442 بعد مغيب شمس يوم الأحد 29-شعبان-1442هـ الموافق 11 أبريل 2021م لتحديد ما اذا كان يوم الخميس الذي يليه هو المتمم لشهر شعبان أم أنه سيكون أول أيام رمضان 2021-1442 ، والله تعالى أعلا وأعلم .

دعاء اليوم الأول من رمضان 2021 :

عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله: " اللَّهُمَّ اجْعَلْ صِيَامِي فِيهِ صِيَامَ الصَّائِمِينَ، وَ هَبْ لِي جُرْمِي فِيهِ يَا إِلَهَ الْعَالَمِينَ، وَ اعْفُ عَنِّي يَا عَافِياً عَنِ الْمُجْرِمِينَ ".

ثواب الدعاء " مَنْ دَعَا بِهِ أُعْطِيَ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ، وَ رُفِعَ لَهُ أَلْفُ أَلْفِ دَرَجَةٍ، وَ مُحِيَ عَنْهُ أَلْفُ أَلْفِ سَيِّئَةٍ".

فضائل صيام شهر رمضان :