بالصور رسميا : تسجيل قائمة (طفح الكيل) لدى لجنة الانتخابات

أودعت لجنة الانتخابات المركزية اليوم السبت، قائمة باسم "حراك طفح الكيل" تضم كلاً من الحراكات المطلبية المجتمعية في القدس والضفة وغزة.

وضمت القائمة في جنباتها عدداً من التكتلالت، من بينها (تكتل ذوي الاحتياجات الخاصة وحراك الضمان الاجتماعي وحراك جيل ال 90 وحراك كسر الحصار عن غزة ومسيرات العودة وحراك بكفي يا شركات الاتصالات وحراك أرضنا وحراك الشعب سيسقط شركة جوال وحراك بدنا نعيش وحراك بدنا كهرب وحراك موظفين 2005 وحراك موظفين حكومة غزة والحراك الشبابي والحراك العمالي والحراك الفلسطيني ضد الفساد)

و تعتبر هذه القائمة المشكلة قائمة على مستوى الوطن يديرها منسق عام الحراكات بالضفة الغربية جهاد عبدو ومنسقها بغزة الأستاذ ساري سعد.

وقد أودعت القائمة برنامج شبابي مطلبي متنوع وشامل وتضم شباباً وفتيات.

وفي تاريخ 15 يناير الماضي، أصدر الرئيس محمود عباس مرسومًا رئاسيًا، حدد من خلاله موعد انتخاب المجلس التشريعي وهو بتاريخ 22-5-2021، والرئاسية بتاريخ 31 تموز، والمجلس الوطني في 31-اغسطس.





