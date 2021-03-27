محمد صلاح ينعى ضحايا حادث تصادم القطارين في سوهاج

نعى النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب "الفراعنة" ضحايا حادث قطاري سوهاج، الذي وقع الجمعة.

وكتب صلاح عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "خالص العزاء لأسر ضحايا قطار سوهاج وأتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين".

ووقع حادث مأساوي في سوهاج ظهر الجمعة، بعد اصطدام قطارين مما أسفر عن 32 حالة وفاة، وما يزيد عن 100 مصاب.

ويتواجد صلاح في الوقت الحالي في معسكر منتخب مصر، في فترة التوقف الدولي.

وشارك صلاح في مباراة منتخب بلاده أمام منتخب كينيا، الخميس، في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا.

وتعادل منتخب مصر مع منتخب كينيا بهدف لمثله، ليتأهل الفراعنة إلى البطولة الإفريقية المقررة في الكاميرون، وسيواجه "الفراعنة" منتخب جزر القمر الاثنين القادم.