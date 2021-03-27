انتصار الوزير تكشف عن موعد صرف مخصصات شهداء 2014

كشفت انتصار الوزير، رئيسة مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى اليوم السبت انه خلال الايام القليلة القادمة سيتم حل ملف مخصصات شهداء 2014.

و اشارت الى أنه تم تم تحويل ملف شهداء 2014 إلى المؤسسة لبحث كل حالة وإقرار الميزانية المطلوبة لصرف مستحقات عائلات الشهداء، مؤكدة انه خلال أيام سيتم الانتهاء من تحديث البيانات.

وأضافت: "حتى الآن التحديث لأسر الشهداء فقط، وعقب الانتهاء من العملية ستباشر المؤسسة بملف جرحى العدوان والبدء بعمل الفحوصات لهم".

وبخصوص الرواتب، قالت الوزير إن المعلومات المتوفرة حاليا أنه سيتم صرف رواتب الشهداء والجرحى عبر بنك البريد الشهر القادم ولكنها تبقى معلومات غير دقيقة.

يذكر بأن الوزير اكدت في تصريحات سابقة أن الرئيس محمود عباس أصدر قرارًا باعتماد ملف شهداء عدوان 2014 على قطاع غزة، مشيرة الى ان الرئيس صادق على اعتماد شهداء 2014، ولكن عملية التنفيذ ستتم بعد وصول الموازنة الخاصة بالملف.