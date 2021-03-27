موسكو ضمن افضل 30 عاصمة في جودة الهواء

ذكرت بلدية العاصمة الروسية "موسكو" اليوم السبت 27-3-2021 أن العاصمة موسكو أدرجت ضمن قائمة أفضل 30 عاصمة في العالم من حيث جودة الهواء.

ووفقًا لوسائل اعلام روسية فإن ادراج موسكو ضمن عواصم العالم ذات الهواء النقي ياتي ضمن تصنيف IQAir لعام 2020، الذي يعتمد على المعطيات والأرقام الخاصة بكميات الجسيمات الدقيقة الصلبة الموجودة في الغلاف الجوي (PM2.5).

وذكرت البلدية، أن مؤشر PM2.5 – يعني الجسيمات الموجودة في الهواء المحيط، التي يتراوح حجمها من 0.001 إلى 2.5 ميكرومتر، وهي أرفع بكثير من شعرة الإنسان التي يتراوح سمكها بين 40 و 120 ميكرومتر.

وحسب معطيات تصنيف IQAir لعام 2020، تم تسجيل أعلى تركيز لهذه الجسيمات، في مدن دلهي وداكا وأولان باتور.

وأضافت بلدية موسكو، في بيانها: "حسب التصنيف، كان محتوى الجسيمات المعلقة في الهواء في موسكو، أقل بمقدار 1.5-2.6 مرة مما هو عليه في صوفيا، وبلغراد، وبريشتينا، وكييف، وأثينا، ووارسو، وكذلك أقل بـ 22٪ مما هو عليه في روما، 11٪ أقل مما هو عليه في باريس".