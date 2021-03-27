كورونا القدس : 3 وفيات و120 إصابة خلال يومين

اعلنت وحدة مكافحة كورونا في القدس عن تسجيل 3 وفيات واصابة120 بفيروس كورونا خلال يوميّ الخميس والجمعة ، ليرتفع عدد الوفيات الإجمالي في المدينة منذ بدء الجائحة إلى 267.

وتوزّعت الإصابات الجديدة، وفق عضو الوحدة، د. علي الجبريني، في أحياء مخيم شعفاط، بيت حنينا، وكفر عقب.

وفيما يتعلق بعدد الإصابات بفيروس كورونا، فُسجِّل انخفاضاً ملحوظاً مقارنة بالأيام السابقة، فقد تم تسجيل 69 إصابة يوم الخميس، و51 إصابة اليوم، أي ما مجموعه 120 إصابة.

وأشار الجبريني إلى أن جوًا من التفاؤل الحذر يجوب المدينة، رغم أنّ التحديات لا زالت كبيرة، وخصوصًا عودة المناسبات الاجتماعية، متمنيًا أن تساهم حملة اللقاحات جنبًا إلى جنب مع حرص ووعي المواطنين والتزامهم بتقليص حجم الإصابات.

وأضاف الجبريني أن عدد الإصابات النشطة في المدينة انخفض إلى 1006، بعد تسجيل 260 حالة شفاء خلال يومين، مؤكّدًا أن عدد الإصابات التي تعالج في المستشفيات لا يزال مرتفعًا حيث يبلغ 75 حالة.