الطقس: أجواء ربيعية

توقع طقس فلسطين اليوم السبت 27/3/2021 ، ان يشهد الطقس ارتفاعاً على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق.

غدا الأحد 28/3/2021 ، يكون الجو غائماً جزئياً ، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

والاثنين 29/3/2021، يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ليصبح الجو دافئا نسبيا ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والثلاثاء 30/3/2021، يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ليصبح الجو لطيفا ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الارصاد الجوية من تدني مدى الرؤيا الأفقية.