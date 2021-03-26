«قناة فلسطين اليوم» تستأنف بثها التلفزيوني بعد غياب دام عشرة أيام

استأنفت «قناة فلسطين اليوم» الفضائية بثها التلفزيوني، عبر القمر الصناعي نايل سات، وذلك بعد غياب دام عشرة أيام متتالية، نتيجة أسباب خارجة عن إرادتها .

وأكدت القناة، اليوم الجمعة، أنها عادت بعزيمةٍ وإرادةٍ جديدتين، مؤكدةً استمرارية عملها الذي طالما لامس هموم المواطن الفلسطيني في الداخل والشتات وحقوقه الثابتة والمصيرية كالقدس واللاجئين بما في ذلك قضايا الأسرى والشهداء والجرحى، والاستيطان والاحتلال في الضفة الغربية، والحصار المفروض على قطاع غزة.

وشددت القناة على أنها ستبقى أداةً وجسراً للتّـواصل بين فلسطين والعالم العربي والإسلامي، مقدمةً كل ما بوسعها لجهة دعم قضايا الأمة العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وتوجهت «قناة فلسطين اليوم» بالشكر والامتنان لمشاهديها على الدعم المتواصل، وقالت إن الثقة التي حازت عليها من خلال جمهورها الفلسطيني والعربي والإسلامي يجعلها أكثر إصراراً وقوة وثبات وعزيمة على الاستمرار في رسالتها الإعلامية السامية.

كما ثمنت القناة جهود كافة طواقمها الإدارية والإعلامية والفنية وكل من ساندها خلال الفترة الماضية والذين بذلوا جهوداً مضنية من أجل استمرار بث القناة.

بدورها، نوهت الدائرة الفنية التابعة لقناة فلسطين اليوم للسادة المشاهدين إلى إعادة ضبط القناة عبر القمر الصناعي نايل سات على التردد 10873 عامودي معدل ترميز 27500.

وأشارت إلى أنه بإمكان المشاهدين متابعة بث القناة عبر كافة منصات التواصل الاجتماعي إلى جانب الموقع الإلكتروني https://paltoday.tv/live

وتعتبر «قناة فلسطين اليوم» فضائية فلسطينية، تهتم بقضية فلسطين بأبعادها الوطنية والعربية والإسلامية والإنسانية، وتقدم باقة من البرامج السياسية والاجتماعية والاقتصادية والترفيهية والدينية وغيرها على مدار ساعات اليوم.

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