القائد النخالة يهاتف زوجة الشيخ عمر البرغوثي ويعزيها بوفاته

أجرى الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، القائد زياد النخالة، اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً بالسيدة المجاهدة أم عاصف البرغوثي، زوجة القائد الوطني الكبير عمر البرغوثي ، وقدم لها التعازي بوفاة زوجها أبي عاصف.

وخلال الاتصال، أشاد القائد النخالة بمناقب الفقيد الشيخ عمر البرغوثي، مؤكدا أنه كان قامة وطنية كبيرة، قدّم الغالي والنفيس من أجل فلسطين والمسجد الأقصى.

وكان الشيخ عمر البرغوثي قد توفي أمس الخميس متأثراً بإصابته بفايروس كورونا.

والبرغوثي هو أحد أبرز قيادات حركة حماس في قرية كوبر شمال مدينة رام الله، وهو شقيق عميد الأسرى نائل البرغوثي، ووالد الاستشهادي صالح، والأسير عاصم المحكوم بالمؤبد في سجون الاحتلال.

وأمضى الفقيد البرغوثي ثلاثين عاماً من عمره أسيراً في سجون الاحتلال.