بعد تعثر الماتدور أمام اليونان.. انريكي يكشف سبب تبديل راموس

كشف المدير الفني لمنتخب إسبانيا ( الماتدور الاسباني) لويس إنريكي عن سبب تغيير قائد الفريق سرجيو راموس بعد الشوط الأول من مباراة لاروخا أمس ضد اليونان.

وسقطت إسبانيا في فخ التعادل (1-1) أمام اليونان مساء الخميس، بالجولة الأولى من تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال 2022 في قطر.

وشدد إنريكي على أن "راموس لم يتعرض لأي إصابة تمنعه من مواصلة مباراة اليونان".

وقال إنريكي في مؤتمر صحفي عقب المباراة: "راموس في حالة رائعة. تحدثنا عن الأمر وقررنا مسبقا أنه سيخوض الشوط الأول فقط لأنه لم يكن يلعب مع فريقه قبل الانضمام للمنتخب".

وأكد إنريكي أن راموس "مستعد للمشاركة في المباراتين المقبلتين".