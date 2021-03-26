زيدان يرفض التضحية بهازارد

تمسك الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، باستمرار البلجيكي إيدين هازارد في الموسم المقبل.

وارتبط ريال مدريد بالتعاقد مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، وإيرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند خلال الصيف المقبل.

ووفقًا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن زيدان يرفض بيع إيدين هازارد جناح ريال مدريد، في الصيف المقبل، حتى لو كان ذلك لتمويل صفقة هالاند أو مبابي.

وأشارت إلى أن زيدان لديه استراتيجية واضحة بشأن ميركاتو الصيف، قائمة على تقوية الهجوم، لكن دون خسارة إيدين هازارد.

وأوضحت الشبكة الإسبانية أن زيدان لديه ثقة بالغة في هازارد، وأن اللاعب سيتغلب على مشاكل الإصابة، ويشق طريق التألق مع الميرنجي.