جمال بلماضي يهاجم حكم مباراة الجزائر وزامبيا واتهامات بالتجسس

هاجم جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر حكم مواجهة فريقه أمام زامبيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 مؤكدا أنه من حدد نتيجة اللقاء.

وقال جمال بلماضي، في تصريحات أبرزتها صحيفة "الشروق" الجزائرية، إنه غاضب جدا من أداء الحكم محمد أوديلو من جزر القمر، مشيرا إلى أنه أصغر من أن يدير مباراة لأبطال إفريقيا، وأنه من حدد نتيجة المباراة.

وفشل منتخب الجزائر، حامل لقب كأس الأمم الإفريقية، في تحقيق الفوز على مضيفه منتخب زامبيا، على استاد "هيروز الوطني"، واكتفى بالتعادل 3-3 ضمن الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من التصفيات المؤهلة للبطولة القارية المقررة في الكاميرون.

وأضاف مدرب "الخضر" بلماضي أنه من غير المعقول إسناد مباراة في التصفيات الإفريقية أحد طرفيها ينافس على تذكرة التأهل، وهو منتخب زامبيا، إلى حكم مغمور.

وأوضح بلماضي أن الاتحاد الزامبي ومدرب منتخب زامبيا الصربي ميلوتين سريدويفيتش أوفدوا جواسيس إلى الحصة التدريبية لمنتخب "محاربي الصحراء" قبل المباراة.

وكان الحكم محمد أوديلو، البالغ 38 عاما، منح منتخب زامبيا ركلتي جزاء مثيرتين للجدل، ساعدت المنتخب صاحب الأرض على التعادل مع نظيره الجزائري.

وختم المدرب تصريحاته قائلا إنه ثمن الأداء الذي قدمه لاعبو منتخب الجزائر في المباراة، وشجاعتهم فوق المستطيل الأخضر، بالنظر إلى الظروف التي أحاطت بالمباراة.

وهذا هو التعادل الثاني للمنتخب الجزائري في المجموعة الثامنة من التصفيات بعد أن تعادل في الجولة الماضية أمام زيمبابوي، وذلك بعد أن حقق 3 انتصارات متتالية في بداية مشواره.