تعليق اعتصام ذوي الاسرى بمقر الصليب الاحمر بغزة

قررت لجنة الاسرى في القوى الوطنية والاسلامية تعليق الاعتصام الاسبوعي بمقر اللجنة الدولية للصليب الاحمر بغزة، مؤقتا بسبب تصاعد انتشار وباء كورونا.

و قالت اللجنة في تصريح مقتضب مساء اليوم الخميس إنها قررت تعليق اعتصام ذوي الاسرى بمقر اللجنة الدولية للصليب الاحمر بمدينة غزة بسبب ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا خلال الايام الماضية.

و كانت وزارة الصحة في قطاع غزة اعلنت اليوم الخميس 25-3-2021، وفاة حالتين و554 اصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19".

وأوضحت الصحة أنها أجرت 2893 فحصًا مخبريًا يوم امس نتج عنها تسجيل 554 اصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع اجمالي المصابين 60848 اصابة أما الحالات النشطة فهي 4295 حالة فقط.