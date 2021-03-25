القيادي عليان: الفقيد الشيخ عمر البرغوثي أسطورة وطنية وإسلامية

نعى د. جميل عليان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي والمدير العام لمؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، اليوم الخميس، الفقيد الشيخ عمر البرغوثي واصفاً اياه بالأسطورة الوطنية والإسلامية التي زاحمت بعطائها وثباتها التاريخ الإنساني.

وأكد القيادي عليان انه فقد ثوار العالم اليوم أحد رجالاته الشامخين وفقدت فلسطين أحد مناراتها التي شكلت عنوانًا مباركًا وملهمًا وأسطورة وطنية وإسلامية زاحمت بعطائها وثباتها رموز التاريخ الإنساني.

وأوضح أنه رحل أبو عاصف البرغوثي إلى المكان الأجمل تاركًا لنا وراءه معالم طريق الإنتصار والبطولة.

وأشار القيادي عليان بقوله :"إلى انه ترثي ابو عاصف كل فلسطين وأحرار العالم وهي تبصر آثاره وبصماته التي دلتنا على ذاتنا وأنفسنا وحافظت على هذه المسيرة الفلسطينية بل مسيرة المظلومين والاحرار، مؤكداً على انه سيبصر شعبنا من خلال هذه الروح الطيبة والإرادة الصادقة نصراً قادمًا بصحبة أسرانا الفرسان وجرحانا العظماء وعائلات الشهداء الأطهر منا جميعًا".

واضاف بقوله :"نحن نستحضر هذا النموذج الرباني أبو عاصف ننعي أحد فرسان فلسطين شقيق أطول أسير في سجون العدو نائل البرغوثي ، ووالد الشهيد صالح ووالد الأسير عاصف، ننعى للحركة الأسيرة والدها ورمزها أبو عاصم".

ولفت القيادي عليان بقوله:"لن يخذلك شعبنا يا شهيد فلسطين وفارس المقاومة وعنوان الصمود والمواجهة وأهل الواجب والثقة ويعاهد الله أنه لن يمل انتظار اللقاء ويقسم أنه لن يبدل مهما تداعت علية كل قوى الشر".

وختم عليان بقوله :"الرحمة والفردوس الأعلى لك يا أبا عاصف، والرحمة لشهدائنا والحرية لأسرانا والشفاء لجرحانا".