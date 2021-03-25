5 أعراض لقاح كورونا وهل هي مقلقة ؟

أعراض لقاح كورونا ، ومع بدء دول العالم بتلقيح شعوبها باللقاحات طرأ تساؤلات بشأن ظهور علامات او الأثار الجانبية بعد أخذ اللقاح ، وبناء عليها هل اللقاح فعال أم لا ، وفي هذه المقالة التي خصصها فريق فلسطين اليوم سنتعرف معًا على اهم الاعراض التي تحصل على الشخص بعد التطعيم ضد كورونا .، وتابع معنا حتى النهاية .

ورصدت مواقع الانترنت عمليات بحث عالية عن اعراض لقاح كورونا المستجد ، في حين، طمأن الأطباء الناس بأن هذه العلامات طبيعية ولا تشير إلى أي قلق .

الأثار الجانبية للقاح كورونا :

وأفاد أطباء، بأن معظم الآثار الجانبية للقاح تظهر بعد أخذه، وهي خفيفة أو معتدلة، وتستمر لمدة 2-3 أيام ويمكن إدارتها بسهولة.

وأوضح الأطباء، أن تلك الأعراض مؤشر على أن الجهاز المناعي يولد استجابة مناعية جيدة ، وأنها رد فعل محتمل هي الاستجابة الطبيعية للجهاز المناعي ضد العديد من البروتينات المرتفعة التي يتم تكوينها في الجسم، عندما يحدد الجسم تهديدًا محتملاً.

ونبه الأطباء، متلقي اللقاح حال كان يُعاني من أعراض أكثر حدة أو استمرت لأكثر من أسبوع، فيجب أن يستشير العيادة أو المركز الطبي الذي تلقى فيه الجرعة.

أعراض لقاح كورونا :

• ألم أو احمرار حول موقع الحقن

• صداع

• أوجاع بالعضلات أو المفاصل

• ارتفاع طفيف لدرجة حرارة الجسم

• تعب

وفيما يتعلق بالقشعريرة أو آلام ، فهي مجرد مؤشر على أن اللقاح يدرب جسمك على التعرف على مسببات الأمراض في المستقبل .

ويعد تلقي التطعيم هو أحد أفضل الخطوات التي يمكن القيام بها ليحمي الشخص نفسه وأسرته وأحبائه من كوفيد-19.

مهام جهاز المناعة :

أولا: مهمة خارجية: ويحمي الجسم من أية عوامل خارجية قد تؤذيه.

ثانيا: مهمة داخلية: الإشراف على خلايا الجسم والتأكد من قيامها بمهامها اليومية بسلاسة والحفاظ على عدم ارتفاع عدد الأجسام الضارة الناتجة عن عمليات الأيض عن حدٍ معين.

النوم الكافي:

يحتاج الشخص سبع ساعات على الأقل من النوم يومياً، فالنوم القليل يضعف جهاز المناعة ليصبح أكثر عرضة للإصابة بالأمراض، ويكون النوم في الظلام، وفق موقع "فرويندين" الألماني.

وأكد الموقع، أن الأشخاص الذين ينامون أقل من ست ساعات يصابون بنزلات البرد أربع مرات أكثر من الأشخاص الذين يحصلون على قسط كاف من النوم، مع ضرورة عدم استعمال أي أجهزة إلكترونية قبل ساعة من موعد النوم.

وأظهرت دراسات أن من ينامون في درجات حرارة منخفضة يتمتعون بنوم أفضل ممن ينامون في غرف دافئة، وتكون على درجة حرارة ما بين 19،18 درجة مئوية.

تناول أطعمة صحية:

تناول الغذاء الغني بالمغنيزيوم، مثل السبانخ والمكسرات والفاصولياء، والفلفل الأخضر، والبروكولي، والتوت، والجزر، والبطيخ، والبرتقال، وتناول الخضروات والفاكهة والزنجبيل والعسل ويساهمان في تقوية مناعة الجسم.

وتحتوي تلك الأطعمة على مضادات أكسدة تحارب العوامل التي تلحق ضرراً بالخلايا ، ولاستكمال المقالة ( اضغط هنا )