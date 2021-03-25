الصحة تسجيل 20 حالة وفاة و2093 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

واعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، تسجيل 20 حالة وفاة و2093 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كافة محافظات الوطن خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة، أنها سجلت 1408 إصابة في الضفة الغربية، و554 في قطاع غزة، 131 حالة في مدينة القدس.

وبيّنت أنها رصدت 18 حالة وفاة بالضفة الغربية، وحالتين بغزة، كما سجلت 214 حالة تماثل بالشفاء في القدس، و1886 في الضفة، و63 في القطاع.

وعن حالات التطعيمات، وصلت في الضفة الغربية 13.499تطعيمًا، وقطاع غزة 15.986، فيما بلغ أعداد المرضى في وحدة العناية المركزة 205، والمرضى على أجهزة التنفس 69 مريض.

وأشار إلى أن اعداد اختبارات PCR خلال 24 ساعة الأخيرة وصلت إلى 8563.