الصحة تسجيل 20 حالة وفاة و2093 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:03 م
25 مارس 2021
فيروس كورونا في الضفة الغربية.jpg
اعلان اسفل صورة الخبر

واعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، تسجيل 20 حالة وفاة و2093 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كافة محافظات الوطن خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة، أنها سجلت 1408 إصابة في الضفة الغربية، و554 في قطاع غزة، 131 حالة في مدينة القدس.

وبيّنت أنها رصدت 18 حالة وفاة بالضفة الغربية، وحالتين بغزة، كما سجلت 214 حالة تماثل بالشفاء في القدس، و1886 في الضفة، و63 في القطاع.

وعن حالات التطعيمات، وصلت في الضفة الغربية 13.499تطعيمًا، وقطاع غزة 15.986، فيما بلغ أعداد المرضى في وحدة العناية المركزة 205، والمرضى على أجهزة التنفس 69 مريض.

وأشار إلى أن اعداد اختبارات PCR خلال 24 ساعة الأخيرة وصلت إلى 8563.

#فيروس #كورونا #فيروس كورونا #وزارة الصحة الفلسطينية

متعلقات