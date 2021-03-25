هل ضرب الكرة بالرأس يُسبب الاصابة بالخراف بين نجوم الكرة؟

أعلنت الإذاعة البريطانية "بي بي سي" اليوم الخميس 25-3-2021 أن 2 من لاعبي كرة القدم في الدوري الإنجليزي الممتاز سيرتديان أجهزة واقية للفم تتضمن رقائق، خلال حصص تدريبية.

وأوضحت الإذاعة البريطانية أن الرقائق ستساعد على مراقبة تأثير ضرب الكرة بالرأس على الدماغ ضمن أبحاث علمية عن إصابات الدماغ بين اللاعبين.

ويتميز واقي الفم بجمع بيانات وارسالها إلى الأطقم التدريبية والطبية في وقت دقيق، لتوضيح مدى تأثير الكرة على الدماغ.

وتأتي هذه الخطوة بعد ازدياد الاهتمام بين المحترفين بقضية الإصابة بالخرف عقب وفاة أسطورة إنجلترا نوبي ستايلز.

وأصيب ستايلز -مثل العديد من زملائه الفائزين بكأس العالم 1966 ومن بينهم جاك وبوبي تشارلتون- بالخرف أو التدهور العقلي.

ولم يحدد تقرير الاذاعة البريطانية الأندية المشاركة في التجربة، لكنه أضاف أن الدوري الممتاز يريد أن تكتمل الأبحاث في غضون أشهر.

وطالب مدربون بالدوري الممتاز بمنع ضربات الرأس في التدريبات إذا أظهرت البحوث أنها تؤدي إلى الخرف.