ما حقيقة تمديد فترة الترشح للانتخابات التشريعية في فلسطين؟

أكد المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل، أن اعتماد القوائم المرشحة للانتخابات التشريعية يتم تحديده بعد 5 أيام من تاريخ تقديم الطلبات وفق القانون الفلسطيني.

وأوضح أن اللجنة تقوم خلال الـ 5 أيام بالتحقق من أهلية مرشحي القائمة واستيفاء الشروط المطلوبة ثم ابلاغ منسقي القوائم بإشعار قبول القائمة.

وقال كحيل: "لا يوجد مبررات لرفض القوائم الا اذا لم تستوف الشروط كعضوية القائمة بان تضم 16 بالحد الادنى او عدم احتوائها العدد المنصوص عليه بكوتة المراة وغير ذلك من الشروط ."

وفيما يتعلق بتمديد فترة الترشح للانتخابات قال كحيل، إن امكانية تمديد فترة الترشح للانتخابات التشريعية بعد الحادي والثلاثين من الشهر الحالي غير وارد حتى الآن".