الاحتلال يتهم "الجهاد الإسلامي" وراء اطلاق صاروخ بئر السبع

كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية اليوم الخميس، أن جيش الاحتلال يتهم حركة "الجهاد الإسلامي" بالوقوف خلف إطلاق الصاروخ تجاه مدينة بئر السبع وتسبب بهروب رئيس حكومة الاحتلال لتسيير الأعمال بنيامين نتنياهو من المدينة.

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن هذا هو التقدير السائد حاليًا لدى المؤسسة الأمنية بتوجيه أصابع الاتهام "للجهاد الإسلامي" بالوقوف خلف إطلاق الصاروخ.

وأشارت إلى أن الصاروخ أطلق لحظة مغادرة نتنياهو، مدينة بئر السبع.

وكان نشطاء التواصل الاجتماعي "الإسرائيليون" تداولوا مقطع فيديو هروب نتنياهو من مطعم بمدينة بئر السبع لحظة اطلاق صافرات الانذار التي دوت بسبب صاروخ أطلق من قطاع غزة.