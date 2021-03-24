امساكية شهر رمضان المبارك 2021 في جميع الدول العربية والاسلامية ، ومع دخول أول يوم من الشهر الفضيل لقد حرص الناس على الحصول على أوقات الصلوات الخمس والسحور والافطار ، وهو ما دفعنا إلى كتابة هذه المقالة من أجل التعرف على الصلوات ، وفي رمضان تزداد طاعات وعبادات المسلمين للتقرب من الله عزوجل.

ولاقت هذه المقالة التي خصصها فريق فلسطين اليوم عن امساكية شهر رمضان 2021 في جميع الدول العربية والاسلامية ، ويحرص الصائمون على التعرف عليها لمعرفة أوقات السحور وآذان الفجر والافطار بالموعد الصحيح إضافة إلى الصلوات الأخرى ، طوال الـ 30 يومًا .

وسنبدأ في الامساكية مع عاصمة الجمهورية العربية المصرية القاهرة ، وهي على النحو التالي :

امساكية شهر رمضان في القاهرة :





اليوم رمضان ميلادي صلاة الفجر الشروق صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء

الثلاثاء 1 13 أبريل، 2021 04:09 ص 05:37 ص 12:03 م 03:38 م 06:29 م 07:59 م

الأربعاء 2 14 أبريل، 2021 04:08 ص 05:36 ص 12:03 م 03:38 م 06:29 م 07:59 م

الخميس 3 15 أبريل، 2021 04:07 ص 05:35 ص 12:03 م 03:38 م 06:30 م 08:00 م

الجمعة 4 16 أبريل، 2021 04:05 ص 05:34 ص 12:02 م 03:38 م 06:31 م 08:01 م

السبت 5 17 أبريل، 2021 04:04 ص 05:33 ص 12:02 م 03:37 م 06:31 م 08:01 م

الأحد 6 18 أبريل، 2021 04:03 ص 05:32 ص 12:02 م 03:37 م 06:32 م 08:02 م

الأثنين 7 19 أبريل، 2021 04:02 ص 05:31 ص 12:02 م 03:37 م 06:32 م 08:02 م

الثلاثاء 8 20 أبريل، 2021 04:00 ص 05:30 ص 12:01 م 03:37 م 06:33 م 08:03 م

الأربعاء 9 21 أبريل، 2021 03:59 ص 05:29 ص 12:01 م 03:37 م 06:34 م 08:04 م

الخميس 10 22 أبريل، 2021 03:58 ص 05:28 ص 12:01 م 03:37 م 06:34 م 08:04 م

الجمعة 11 23 أبريل، 2021 03:56 ص 05:27 ص 12:01 م 03:37 م 06:35 م 08:05 م

السبت 12 24 أبريل، 2021 03:55 ص 05:26 ص 12:01 م 03:37 م 06:36 م 08:06 م

الأحد 13 25 أبريل، 2021 03:54 ص 05:25 ص 12:01 م 03:37 م 06:36 م 08:06 م

الأثنين 14 26 أبريل، 2021 03:53 ص 05:24 ص 12:00 م 03:37 م 06:37 م 08:07 م

الثلاثاء 15 27 أبريل، 2021 03:51 ص 05:23 ص 12:00 م 03:37 م 06:37 م 08:07 م

الأربعاء 16 28 أبريل، 2021 03:50 ص 05:22 ص 12:00 م 03:37 م 06:38 م 08:08 م

الخميس 17 29 أبريل، 2021 03:49 ص 05:21 ص 12:00 م 03:37 م 06:39 م 08:09 م

الجمعة 18 30 أبريل، 2021 03:48 ص 05:20 ص 12:00 م 03:37 م 06:39 م 08:09 م

السبت 19 01 مايو، 2021 03:47 ص 05:19 ص 12:00 م 03:36 م 06:40 م 08:10 م

الأحد 20 02 مايو، 2021 03:46 ص 05:18 ص 12:00 م 03:36 م 06:41 م 08:11 م

الأثنين 21 03 مايو، 2021 03:44 ص 05:18 ص 11:59 ص 03:36 م 06:41 م 08:11 م

الثلاثاء 22 04 مايو، 2021 03:43 ص 05:17 ص 11:59 ص 03:36 م 06:42 م 08:12 م

الأربعاء 23 05 مايو، 2021 03:42 ص 05:16 ص 11:59 ص 03:36 م 06:43 م 08:13 م

الخميس 24 06 مايو، 2021 03:41 ص 05:15 ص 11:59 ص 03:36 م 06:43 م 08:13 م

الجمعة 25 07 مايو، 2021 03:40 ص 05:14 ص 11:59 ص 03:36 م 06:44 م 08:14 م

السبت 26 08 مايو، 2021 03:39 ص 05:13 ص 11:59 ص 03:36 م 06:45 م 08:15 م

الأحد 27 09 مايو، 2021 03:38 ص 05:13 ص 11:59 ص 03:36 م 06:45 م 08:15 م

الأثنين 28 10 مايو، 2021 03:37 ص 05:12 ص 11:59 ص 03:36 م 06:46 م 08:16 م

الثلاثاء 29 11 مايو، 2021 03:36 ص 05:11 ص 11:59 ص 03:36 م 06:47 م 08:17 م

الأربعاء 30 12 مايو، 2021 03:35 ص 05:11 ص 11:59 ص 03:36 م 06:47 م 08:17 م امساكية شهر رمضان 2021 في جميع الدول اضغط هنا