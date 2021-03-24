امساكية شهر رمضان المبارك 2021 في جميع الدول العربية والاسلامية

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 06:43 م
24 مارس 2021
امساكية شهر رمضان المبارك 2021 في جميع الدول العربية والاسلامية
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امساكية شهر رمضان المبارك 2021 في جميع الدول العربية والاسلامية ، ومع دخول أول يوم من الشهر الفضيل لقد حرص الناس على الحصول على أوقات الصلوات الخمس والسحور والافطار ، وهو ما دفعنا إلى كتابة هذه المقالة من أجل التعرف على الصلوات ، وفي رمضان تزداد طاعات وعبادات المسلمين  للتقرب من الله عزوجل.

ولاقت هذه المقالة التي خصصها فريق فلسطين اليوم عن امساكية شهر رمضان 2021 في جميع الدول العربية والاسلامية ، ويحرص الصائمون على التعرف عليها لمعرفة أوقات السحور وآذان الفجر والافطار بالموعد الصحيح إضافة إلى الصلوات الأخرى ، طوال الـ 30 يومًا .

وسنبدأ في الامساكية مع عاصمة الجمهورية العربية المصرية القاهرة ، وهي على النحو التالي :

امساكية شهر رمضان في القاهرة :

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اليوم   رمضان       ميلادي       صلاة الفجر  الشروق       صلاة الظهر  صلاة العصر صلاة المغرب       صلاة العشاء

الثلاثاء 1     13 أبريل، 2021    04:09 ص  05:37 ص  12:03 م    03:38 م    06:29 م       07:59 م

الأربعاء       2     14 أبريل، 2021    04:08 ص  05:36 ص  12:03 م    03:38 م    06:29 م       07:59 م

الخميس       3     15 أبريل، 2021    04:07 ص  05:35 ص  12:03 م    03:38 م    06:30 م       08:00 م

الجمعة 4     16 أبريل، 2021    04:05 ص  05:34 ص  12:02 م    03:38 م    06:31 م       08:01 م

السبت 5     17 أبريل، 2021    04:04 ص  05:33 ص  12:02 م    03:37 م    06:31 م       08:01 م

الأحد  6     18 أبريل، 2021    04:03 ص  05:32 ص  12:02 م    03:37 م    06:32 م       08:02 م

الأثنين 7     19 أبريل، 2021    04:02 ص  05:31 ص  12:02 م    03:37 م    06:32 م       08:02 م

الثلاثاء 8     20 أبريل، 2021    04:00 ص  05:30 ص  12:01 م    03:37 م    06:33 م       08:03 م

الأربعاء       9     21 أبريل، 2021    03:59 ص  05:29 ص  12:01 م    03:37 م    06:34 م       08:04 م

الخميس       10    22 أبريل، 2021    03:58 ص  05:28 ص  12:01 م    03:37 م    06:34 م       08:04 م

الجمعة 11    23 أبريل، 2021    03:56 ص  05:27 ص  12:01 م    03:37 م    06:35 م       08:05 م

السبت 12    24 أبريل، 2021    03:55 ص  05:26 ص  12:01 م    03:37 م    06:36 م       08:06 م

الأحد  13    25 أبريل، 2021    03:54 ص  05:25 ص  12:01 م    03:37 م    06:36 م       08:06 م

الأثنين 14    26 أبريل، 2021    03:53 ص  05:24 ص  12:00 م    03:37 م    06:37 م       08:07 م

الثلاثاء 15    27 أبريل، 2021    03:51 ص  05:23 ص  12:00 م    03:37 م    06:37 م       08:07 م

الأربعاء       16    28 أبريل، 2021    03:50 ص  05:22 ص  12:00 م    03:37 م    06:38 م       08:08 م

الخميس       17    29 أبريل، 2021    03:49 ص  05:21 ص  12:00 م    03:37 م    06:39 م       08:09 م

الجمعة 18    30 أبريل، 2021    03:48 ص  05:20 ص  12:00 م    03:37 م    06:39 م       08:09 م

السبت 19    01 مايو، 2021    03:47 ص  05:19 ص  12:00 م    03:36 م    06:40 م       08:10 م

الأحد  20    02 مايو، 2021    03:46 ص  05:18 ص  12:00 م    03:36 م    06:41 م       08:11 م

الأثنين 21    03 مايو، 2021    03:44 ص  05:18 ص  11:59 ص  03:36 م    06:41 م       08:11 م

الثلاثاء 22    04 مايو، 2021    03:43 ص  05:17 ص  11:59 ص  03:36 م    06:42 م       08:12 م

الأربعاء       23    05 مايو، 2021    03:42 ص  05:16 ص  11:59 ص  03:36 م    06:43 م       08:13 م

الخميس       24    06 مايو، 2021    03:41 ص  05:15 ص  11:59 ص  03:36 م    06:43 م       08:13 م

الجمعة 25    07 مايو، 2021    03:40 ص  05:14 ص  11:59 ص  03:36 م    06:44 م       08:14 م

السبت 26    08 مايو، 2021    03:39 ص  05:13 ص  11:59 ص  03:36 م    06:45 م       08:15 م

الأحد  27    09 مايو، 2021    03:38 ص  05:13 ص  11:59 ص  03:36 م    06:45 م       08:15 م

الأثنين 28    10 مايو، 2021    03:37 ص  05:12 ص  11:59 ص  03:36 م    06:46 م       08:16 م

الثلاثاء 29    11 مايو، 2021    03:36 ص  05:11 ص  11:59 ص  03:36 م    06:47 م       08:17 م

الأربعاء       30    12 مايو، 2021    03:35 ص  05:11 ص  11:59 ص  03:36 م    06:47 م       08:17 م امساكية شهر رمضان 2021 في جميع الدول اضغط هنا

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