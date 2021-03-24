الكشف عن طفرة مزدوجة لفيروس كورونا في 18 ولاية في الهند

أعلنت الهند عن اكتشاف طفرة مزدوجة جديدة لفيروس كورونا في 18 ولاية من ولايات البلاد، ما يمثل إضافة إلى العديد من السلالات الأخرى المثيرة للقلق التي اُكتشفت خارج البلاد.

وقال بيان لوزارة الصحة الهندية، إنه تم العثور على طفرة مزدوجة لفيروس كورونا، ولكن لم يتم اكتشافها بأعداد كافية لفهم الزيادة السريعة في الحالات في بعض الولايات، لكن الدراسات الوبائية والخاصة بالتسلسل الجيني مستمرة في تحليل الوضع بشكل أكبر.

وتابع بيان وزارة الصحة الهندية، أنه تم تحليل العينات من ولاية ماهاراشترا وكشف التحليل أنه مقارنة بشهر ديسمبر 2020، كانت هناك زيادة في جزء العينات مع طفرات مثل «E484Q» و«L452R»، وهذه الطفرات تمنح للفيروس سبيلًا لما يسمى بالهروب المناعي وزيادة العدوى، وتم العثور على هذه الطفرات في حوالي 15- 20٪ من العينات ولا تتطابق مع أي من المركبات العضوية المفهرسة سابقًا، وتم تصنيفها على أنها مركبات عضوية متطايرة ولكنها تتطلب نفس الاستجابة الوبائية واستجابة الصحة العامة من الاختبارات المتزايدة، والتتبع للمخالطين عن قرب، والعزل الفوري للحالات الإيجابية والمخالطين بالإضافة إلى العلاج.

وأضاف البيان أنه في ولاية كيرالا ، تم جمع 2032 عينة من جميع المقاطعات الـ 14، وتم العثور على طفرة «N440K» المرتبطة بنشاط الهروب المناعي للفيروس في 123 عينة من 11 منطقة، وتم العثور على تلك الطفرة في وقت سابق في 33 ٪ من العينات من ولاية أندرا براديش ، وفي 53 من 104 عينة من ولاية تيلانجانا، وتم الإبلاغ عن تلك الطفرة أيضًا من 16 دولة أخرى بما في ذلك المملكة المتحدة والدنمارك وسنغافورة واليابان وأستراليا.

وأضافت الوزارة في بيانها أنه في الوقت نفسه، سجلت الهند اليوم 47262 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في يوم واحد ، وهو أعلى ارتفاع خلال 24 ساعة منذ أوائل نوفمبر.