الدكتور ابو وردة : نحذر من الدخول في مرحلة صعبة بغزة  ولا إصابات بالسلالة المتحورة

حذر الدكتور فتحي ابو وردة مستشار وزارة الصحة برام الله اليوم الاربعاء 24/3/2021 ، من الدخول في مرحلة صعبة نتيجة ارتفاع اصابات كورونا خلال الأيام القادمة في قطاع غزة حيث وصل الارتفاع الملحوظ في أعداد الاصابات إلى 19 % من مجمل العينات التي تؤخذ.

وقال ابو وردة خلال تصريحات لصوت فلسطين وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم" انه لم تسجل حتى اللحظة أي إصابة بالسلالات المتحورة لفيروس كورونا ، موضحاً الى انه في حال تم الشك بوجود إصابات بالطفرات الجديدة سنقوم بإرسال العينات لفحصها في مختبراتنا في الضفة على الفور لعدم توفّر الإمكانات في غزّة".

وبين ان هناك 153 حالة حرجة بينها 16 حالة حرجة جدا إلى جانب وجود 217 إصابة مبيتة في المشافي للعلاج.

وأوضح ان سبب ارتفاع منحى الاصابات لعودة الحياة بشكل طبيعي في قطاع غزة وعدم تجاوب المواطنين مع الاجراءات الوقائية ، موضحاً ان قطاع غزة دخل فعلياً المرحلة الثالثة من فيروس كورونا .