أسعار الخضروات في قطاع غزة اليوم الأربعاء 24/3/2021

تواصل اسعار الخضروات في قطاع غزة اليوم الاربعاء 24/3/2021، الانخفاض على اسعارها وفقا لما اعلنته وزارة الزراعة ، حيث أكدت ان سبب الإنخفاض يعود لعدة اسباب .

المهندس حسام أبو سعدة رئيس قسم الخضار بوزارة الزراعة في غزة أكد في تصريحات له ان سبب انخفاض أسعار الخضروات في قطاع غزة بسبب العوامل الجوية وارتفاع درجات الحرارة في فصل الشتاء التي أدت إلى نمو النبات بشكل جيد وإنتاج كميات كبيرة من المحصول وهذا أثر على عملية التصدير.

جاءت أسعار الخضراوات والفواكه والدجاج واللحوم في القطاع اليوم الاربعاء 24/3/2021

البندورة: 1 ك = 1 شيكل

خيار: 5 ك = 10 شيكل

بطاطس بلدية: 7ك = 10 شيكل

السبانخ: 1 ك=2شيكل

سلق: 1ربطة = 2 شيكل

ملوخية: 1ك = 4 شيكل

كوسا: 1ك = 1.5 شيكل

بصل بلدي: 1 ك = 3 شيكل

بصل مصري: 1ك = 2 شيكل

باذنجان: 1ك = 2 شيكل

بازيلاء: 1ك = 3 شيكل

لفت: اك = 1 شيكل

فلفل أخضر: 1ك = 6 شيكل

فلفل رومي: 1ك = 4 – 5 شيكل

قلقاس = 6 شيكل

فول أخضر 1ك = 3 شيكل

ثومة (وقية): 3 شيك

خس (كبير) = 2 شيك

زهرة (جميع الأحجام): 2 شيكل

ملفوف (جميع الأحجام): 2 إلى 3 شيكل

ملفوف أحمر: 2 شيكل

ليمون: 6 ك = 10 شيكل

جزر: 1ك = 2شيكل

أسعار الفواكه اليوم الاربعاء 24/3/2021

موز: 1 ك = 3.5 شيكل

تفاح: 4 ك = 10 شيكل

أجاص: 1 ك = 3 – 5 شيكل

بوملي: 1ك = 2 شيكل

برتقال أبو صرّة: 3.5 ك = 10 شيكل

كلمنتينة: 7 – 10 ك = 10 شيكل

أفوكادو: 1ك = 6شيكل

كيوي: 1ك = 5 شيكل

كستناء 1ك = 12 شيكل

عنب أسود 1ك = 10 شيكل

رمان 1ك = 3 شيكل

أسعار الدواجن واللحوم اليوم الاربعاء 24/3/2021

بيض: 9 شيكل الكرتونة

دجاج: 9 شيكل للكيلو الواحد

لحمة كبيرة: 33 شيكل

لحمة بتلو: 36 شيكل