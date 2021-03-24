توزيع حلوى في غزة فرحة بمشهد هروب نتنياهو الجديد

وزع العديد من المواطنين في قطاع غزة الحلوى على المارة ابتهاجًا بمشهد هروب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو من مدينة بئر السبع عقب سقوط صاروخ محلي الصنع قرب المدينة المحتلة.

وعبر المواطنون في قطاع غزة عن فرحتهم لتكرار مشهد هروب نتنياهو، مستذكرين حادثة هروبه الأولى عام 2019 والتي كانت بقرار من قائد أركان المقاومة الشهيد "بهاء أبو العطا" قائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

ووزع المواطنون الحلوى على المارة وقلوبهم فرحة بهذا المشهد المبهج للآلاف من ذوي الشهداء الذين قضوا نحبهم برصاص وقذائف جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد المواطنون لمراسلنا عن فرحتهم وسعادتهم لإحراج نتنياهو أمام الملايين من "الإسرائيليين" والعرب المطبعين، مشيرين إلى عدم قدرة نتنياهو أو غيره من قادة الاحتلال في نزع سلاح المقاومة من المجاهدين.

وأوضح المواطنون، أن صاروخ المقاومة الذي دفع نتنياهو للهرب دليل واضح على أن القائد الشهيد "بهاء أبو العطا" ترك خلفه رجال لا يهابون الموت وقادرون على الصمود والمواجهة والاشتباك بقدر الامكانيات المتاحة أمامهم.

وأشاد المواطنون، بقوة ورؤية المقاومة في إلام العدو الإسرائيلي في الوقت المناسب، مشيرين إلى أن هروب نتنياهو لحظة دفع الاسرائيليين للتصويت في الانتخابات لها دلالة كبيرة بأن المقاومة لا تخشى أي من رؤساء حكومة الاحتلال قادمة.

وجدد المواطنون البيعة للمقاومة في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي حتى دحره من كامل تراب فلسطين من النهر الى البحر واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

يُشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن يوم الثلاثاء 23-3-2021 سقوط صاروخ قرب مدينة بئر السبع تزامنًا مع وجود نتنياهو في أحد المطاعم الاسرائيلية في المدينة المحتلة بهدف دفع الاسرائيليين للتصويت بالانتخابات الاسرائيلية.

من جهته قال المراسل العسكري لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية "يوآف زيتون": إن إطلاق الصاروخ متوسط المدى تجاه منطقة بئر السبع هو حدث غير عادي في وقت ليس من قبيل الصدفة، لا سيما وأن الصاروخ جاء بالتزامن مع زيارة نتنياهو للمنطقة.

وفي الوقت ذاته ذكرت مصادر إسرائيلية أن الصاروخ الذي أطلق من قطاع غزة سقط في منطقة قاعدة سلاح الجو الإسرائيلي حيتسريم، مؤكدة أن بيان جيش الاحتلال تعامل مع الصاروخ كما لو أن الصاروخ سقط على السياج في غزة.







